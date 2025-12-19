Реклама

19 декабря 2025

Известный блогер на прямой линии Путина поздравил отца с днем рождения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии поздравил отца известного техноблогера Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов). Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Слушая коллег, вспомнил о том, что у моего папы сегодня день рождения, — сказал Wylsacom, обращаясь к главе государства. — Хочу поздравить его и всех россиян, потому что, пользуясь нейросетями, я выяснил, что несколько сотен тысяч российских граждан сегодня тоже отмечают день рождения».

«И мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям вашего папы», — ответил Путин, после чего зал зааплодировал.

До этого блогер констатировал, что одним из самых значимых и обсуждаемых событий в этом году стал запуск мессенджера MAX. В связи с этим он заявил, что хотел попросить главу государства подписаться на его канал.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

