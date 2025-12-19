Известный российский людоед пришел в поликлинику и умер

Пермский людоед Малышев умер на приеме у врача в поликлинике

В Перми на приеме у врача в поликлинике умер известный людоед Михаил Малышев. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, Малышев упал замертво в поликлинике на улице Липатова. Он пришел на прием к врачу и упал в фойе.

Ранее сообщалось, что Михаил Малышев, известный как пермский людоед, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных.

Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за расправы с особой жестокостью. После его задержания оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал жертв к себе домой, расправлялся с ними и расчленял, а потом ел. Из плоти жертв преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь.

