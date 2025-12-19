Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 19 декабря 2025Силовые структуры

Известный российский людоед пришел в поликлинику и умер

Пермский людоед Малышев умер на приеме у врача в поликлинике
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «NEWS.ru | Новости» во Вконтакте

В Перми на приеме у врача в поликлинике умер известный людоед Михаил Малышев. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, Малышев упал замертво в поликлинике на улице Липатова. Он пришел на прием к врачу и упал в фойе.

Ранее сообщалось, что Михаил Малышев, известный как пермский людоед, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных.

Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за расправы с особой жестокостью. После его задержания оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал жертв к себе домой, расправлялся с ними и расчленял, а потом ел. Из плоти жертв преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Посла России вызвали в МИД Дании

    Набиуллина заявила о минимальном за пять лет росте цен в России

    В России объяснили заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии

    Россиянин поставил на победу «Зенита» и выиграл 17 миллионов рублей

    Симоньян объяснила возвращение из США в Россию

    Орбан сравнил европейцев с нацистами

    Названы самые шокирующие смываемые в унитаз россиянами предметы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok