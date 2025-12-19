Ксения Собчак в прозрачном наряде пришла на чужой день рождения

Ведущая Ксения Собчак в откровенном наряде пришла на день рождения Бондарчук

Российская журналистка Ксения Собчак в откровенном наряде пришла на чужой день рождения. Соответствующий пост опубликовала блогерша Карина Нигай на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Собчак посетила вечеринку в честь 57-летия телеведущей, модели и бизнесвумен Светланы Бондарчук. Она предстала перед камерой в полный рост, стоя рядом с Бондарчук и Нигай на фоне уставленных бокалами столов. Так, экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» позировала в прозрачном черном комбинезоне с кружевом, сквозь который просвечивали бюстгальтер и трусы.

В то же время она уложила волосы в гладкую прическу с прямым пробором и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В ноябре Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете.