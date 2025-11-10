Журналистка Ксения Собчак отметила 44-летие в прозрачном корсете

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак отметила день рождения в откровенном образе. Сторис она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость пришла на вечеринку в честь 44-летия в прозрачном корсете с глубоким декольте, который дополняли голубая юбка с бантом и серый жакет. Виновница торжества также надела черные перчатки и множество украшений с драгоценными камнями.

Известно, что на мероприятии присутствовали коллеги, семья и друзья Собчак, в том числе Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Яна Расковалова, Виктория и Олег Шеляговы, Светлана Бондарчук, Наталья Максимова, Глюк'oZa, Елизавета Базыкина и другие звезды.

Ранее Собчак сочла комплимент от ретушера о ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие.