Экономика
11:14, 19 декабря 2025Экономика

Курс доллара в России взлетел

Курс доллара на межбанковском рынке поднялся выше 81 рубля впервые с 19 ноября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В пятницу, 19 декабря, курс доллара на российском межбанковском рынке поднялся выше отметки в 81 рубль, это произошло впервые с 19 ноября. Об этом свидетельствуют данные «Финам».

В моменте котировки американской валюты поднялись до 81,19 рубля. Это произошло ближе к 11:00 по московскому времени. Однако вскоре курс доллара опустился до 80,99 рубля. Впрочем, прирост к тому моменту составил 1,5 процента, или 1,2 рубля.

Ряд экспертов отмечали, что затянувшееся во второй половине 2025 года укрепление российской валюты в целом не соответствовало интересам национальной экономики. Глава ВТБ Андрей Костин называл коридор 79-81 рубль за доллар вредным. При таком раскладе, пояснял руководитель финансовой организации, российские экспортеры теряют часть валютной выручки, а федеральный бюджет недосчитывается поступлений.

Более оптимальным вариантом для российской экономики Костин счел диапазон 90-100 рублей за доллар. При таком соотношении в валютной паре проблемные отрасли могли бы рассчитывать на дополнительное финансирование из бюджета, а отечественные компании, ориентированные на внешние рынки, — на увеличение доходов. В Центробанке, в свою очередь, назвали нынешний курс рубля отражающим реальное соотношение валютного спроса и предложения на внутреннем рынке.

