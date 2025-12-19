Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни 30 января

Жена президента США Мелания Трамп анонсировала выход документального фильма о своей жизни 30 января 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте первой леди.

«История начинает развиваться в течение 20 дней моей жизни, предшествующих инаугурации президента США», — говорится в сообщении.

Мелания Трамп выступила в роли исполнительного продюсера проекта и создала для этого собственную компанию Muse Films. Фильм, приобретенный Amazon за 40 миллионов долларов, охватывает период за 20 дней до второй инаугурации ее мужа, действующего президента США Дональда Трампа, и рассказывает историю глазами самой первой леди.

Ранее Мелания Трамп попала в список самых стильных людей 2025 года по версии The New York Times (NYT). Супруга американского лидера попала в топ благодаря образам со шляпами.