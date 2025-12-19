Реклама

16:28, 19 декабря 2025

Мощный взрыв в зоне СВО попал на видео

Мощный удар по хранилищу топлива в Черниговской области попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Мощный взрыв после удара беспилотника по хранилищу топлива в Черниговской области попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтожение заправочного пункта, который активно использовался для техники Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Семеновка», — сказано в публикации.

Сообщается, что удар нанесли бойцы группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что российские войска ударом артиллерии поразили в Черниговской области командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных сил (ОББС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

