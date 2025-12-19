Реклама

Экономика
17:59, 19 декабря 2025Экономика

Московские коммунальщики заставили елку танцевать

В Москве коммунальщики решили раскрутить елку для украшения гирляндой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Московские коммунальщики придумали оригинальный способ нарядить установленную в центре города елку. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах видно, что елку зацепили за макушку и вращают с помощью крана, таким образом на нее накручивается светящаяся гирлянда.

Ранее россиянам назвали способы определить качественную живую ель. Так, у хорошей елки будет светлый и влажный срез ствола с капельками смолы, рассказал директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров в Мегамаркете Илья Прокофьев. В пресс-службе Роскачества отметили, что главный признак свежести — состояние хвои: она должна быть зеленой, слегка маслянистой и эластичной. Дерево лучше покупать после 28 декабря, поскольку оно выглядит свежо одну-две недели.

