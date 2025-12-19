Реклама

14:11, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин провернул аферу с арендой техники на десятки миллионов

Ставрополец организовал аферу с арендой музоборудования на 43,5 миллиона рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

В Москве сотрудники силовых структур задержали трех человек, которые подозреваются в мошенничестве с арендой музыкального оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, криминальную схему придумал 30-летний житель Ставропольского края. Он связался с компанией, которая предоставляет музыкальное оборудование в аренду, а после получения перевез технику вместе с двумя сообщниками на склад. Общий ущерб составил 43,5 миллиона рублей.

Ранее ставрополец уже был осужден за мошенничество. На момент задержания он отбывал наказание в колонии. Его этапировали в столицу для расследования дела.

В пятницу, 19 декабря, сообщалось, что восемь человек провернули аферу с нерожденными детьми и похитили 237 миллионов рублей по нацпроекту «Демография».

