18:15, 19 декабря 2025Силовые структуры

МВД занялось обратившейся на прямую линию Путина пенсионеркой

МВД помогает получить российское гражданство пенсионерке, обратившейся к Путину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Мурманской области сотрудники МВД помогают получить российское гражданство 90-летней пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину на прямой линии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что женщина приехала в город Колу к своей дочери и решила остаться. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в России, но с процедурой возникли проблемы.

В результате полицейские оперативно завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче пенсионерке ВНЖ. Женщине вручили документ. Теперь готовятся докумеенты для ее приема в гражданство.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жалобы вдовы участника специальной военной операции на прямой линии.

