Возбуждено дело после жалобы вдовы участника СВО на прямой линии Путина

СК возбудил дело о халатности после жалобы вдовы участника СВО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после жалобы вдовы участника специальной военной операции (СВО) на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статье о халатности. По предварительным данным, жена военного, не вернувшегося с СВО, в июле обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области, попросив назначить пенсию из-за потери кормильца и ежемесячную компенсацию возмещения вреда здоровью.

Документы отправили в комиссариат Новосибирской области, куда они поступили через два месяца, однако пенсию назначили только 17 декабря.

