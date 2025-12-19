Реклама

15:35, 19 декабря 2025Силовые структуры

Возбуждено дело после жалобы вдовы участника СВО на прямой линии Путина

СК возбудил дело о халатности после жалобы вдовы участника СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после жалобы вдовы участника специальной военной операции (СВО) на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статье о халатности. По предварительным данным, жена военного, не вернувшегося с СВО, в июле обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области, попросив назначить пенсию из-за потери кормильца и ежемесячную компенсацию возмещения вреда здоровью.

Документы отправили в комиссариат Новосибирской области, куда они поступили через два месяца, однако пенсию назначили только 17 декабря.

Ранее сообщалось, что в Бурятии суд отправил под арест обвиняемую по делу об отравившейся семье.

