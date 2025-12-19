Ura.ru: На прямую линию с Путиным принесли квашеную капусту и энергетики

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным посетители принесли квашеную капусту, энергетические напитки и мандарины. Однако в здание столичного Гостиного двора с этими предметами их не пустили, передает корреспондент Ura.ru.

Кроме того, на входе у участников мероприятия забирают назальные капли, различные спреи, шоколад и напитки.

Когда прямая линия закончится, журналисты и участники мероприятия смогут забрать эти предметы.

До этого стало известно, что у входа в Гостиный двор в Москве образовалась большая очередь из журналистов.

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа состоится в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Федеральные каналы закладывают на мероприятие три часа.

Еще раньше сообщалось, что число вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до ее начала.