На прямую линию с Путиным принесли квашеную капусту

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным посетители принесли квашеную капусту, энергетические напитки и мандарины. Однако в здание столичного Гостиного двора с этими предметами их не пустили, передает корреспондент Ura.ru.
Кроме того, на входе у участников мероприятия забирают назальные капли, различные спреи, шоколад и напитки.
Когда прямая линия закончится, журналисты и участники мероприятия смогут забрать эти предметы.
До этого стало известно, что у входа в Гостиный двор в Москве образовалась большая очередь из журналистов.
«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа состоится в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Федеральные каналы закладывают на мероприятие три часа.
Еще раньше сообщалось, что число вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до ее начала.