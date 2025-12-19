Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:05, 19 декабря 2025Россия

Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы прогремели над Таганрогом и Ростовом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 декабря предприняли попытку атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Под ударом оказались Таганрог и Ростов, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что первые взрывы раздались около 02:20 по московскому времени. Затем прогремело более 10 взрывов. «В небе со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул "мопедов". От мощных разрывов в домах тряслись стекла, а у машин во дворах срабатывали сигнализации», — говорится в сообщении.

Также взрывы раздаются на окраине Ростова. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В регионе работает система противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей, уточняет Shot.

Прошлой ночью ВСУ также пытались атаковать Ростовскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В России изменят названия некоторых профессий

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Путину не передали деликатесы из США

    Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

    Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

    В Европе испугались необычного слова в речи Путина

    «Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok