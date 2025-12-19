Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Взрывы прогремели над Таганрогом и Ростовом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 декабря предприняли попытку атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Под ударом оказались Таганрог и Ростов, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что первые взрывы раздались около 02:20 по московскому времени. Затем прогремело более 10 взрывов. «В небе со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул "мопедов". От мощных разрывов в домах тряслись стекла, а у машин во дворах срабатывали сигнализации», — говорится в сообщении.

Также взрывы раздаются на окраине Ростова. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В регионе работает система противовоздушной обороны, уже сбито несколько целей, уточняет Shot.

Прошлой ночью ВСУ также пытались атаковать Ростовскую область.