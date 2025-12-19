Реклама

21:59, 19 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыта единственная причина нахождения Сырского на посту главкома ВСУ

РИА Новости: Сырский остается главкомом ВСУ из-за абсолютной лояльности Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский все еще остается на своем посту лишь из-за полной лояльности Киеву. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сравнил Сырского с его предшественником Валерием Залужным, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании. По словам представителя российских силовых структур, у Сырского, в отличие от Залужного, «полностью отсутствуют политические амбиции», из-за которых экс-главком ВСУ и лишился своей должности.

«Сырский абсолютно лоялен действующей власти. Если ему говорят, что нужно отправить на убой несколько бригад ради пиара, он это без колебаний сделает», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее Сырского заподозрили в употреблении психотропных веществ. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на неадекватное поведение главкома ВСУ во время поездок на линию боевого соприкосновения и на различных мероприятиях.

