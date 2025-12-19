Названа скрытая причина ухудшения работы мозга у миллионов людей

Sleep Health: Частые пробуждения ночью на следующий день замедляют мышление

Качество сна оказалось важнее его продолжительности для когнитивной работы у пожилых людей, показало новое исследование ученых из Университета штата Пенсильвания и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Работа, опубликованная в журнале Sleep Health, показала: даже при нормальной длительности сна частые пробуждения ночью на следующий день замедляют мышление.

В исследовании принял участие 261 человек старше 70 лет. В течение 16 дней участники носили трекеры сна и несколько раз в день выполняли короткие когнитивные тесты на смартфоне, оценивающие скорость обработки информации, рабочую и зрительно-пространственную память. Всего ученые проанализировали более 20 тысяч таких тестов.

Выяснилось, что если человек проводил ночью бодрствуя хотя бы на 30 минут больше обычного, на следующий день его скорость обработки информации заметно снижалась. При этом ни общая продолжительность сна, ни дневной сон, ни время отхода ко сну на когнитивные показатели не влияли.

Авторы отмечают, что регулярные ночные пробуждения могут быть ранним сигналом риска снижения когнитивных функций и развития деменции. По их словам, улучшение качества сна — за счет стабильного режима, темной и тихой обстановки и немедикаментозных методов — может стать важной и доступной стратегией поддержки здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что нехватка сна может сокращать продолжительность жизни почти так же сильно, как курение.