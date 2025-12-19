Реклама

Экономика
08:57, 19 декабря 2025Экономика

Названы три главных импортера российской икры

«Агроэкспорт»: Экспорт красной и черной икры вырос почти на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За 11 месяцев 2025 года экспорт российской готовой красной и черной икры вырос на 38 процентов в стоимостном выражении. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».

Соответствующий показатель достиг более 14 миллионов долларов. В количественном выражении речь идет о поставках на внешние рынки около 250 тонн этого деликатеса. В частности, экспорт красной искры составил около 13 миллионов долларов, а черной — более миллиона долларов.

Тремя основными импортерами данного продукта в денежном выражении оказались Казахстан, Белоруссия и Япония. При этом последняя в 2025 году купила у России рекордный объем икры за всю историю наблюдений: почти 60 тонн, на более чем 2,4 миллиона долларов.

По данным Рыбного союза в 2025 году производство красной икры в России составит 13,5 тысячи тонн. Ее средняя цена в РФ с 1 по 10 декабря в России упала на семь процентов.

