Новую песню Пугачевой назвали вызовом России

Продюсер Дворцов назвал новую песню Пугачевой вызовом России

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что новый трек певицы Аллы Пугачевой «Давай просто жить» является очередным вызовом России. Его слова передает «Газета.Ru».

По словам медиаменеджера, в композиции есть определенный посыл для российских поклонников артистки. «Конечно, в этой песне говорится про то, что у нее руки не опускаются, что она сильная личность», — заявил Дворцов. Он назвал трек «властным» и предрек ему высокую позицию в музыкальных чартах.

Продюсер Павел Рудченко оспорил мнение коллеги, отметив, что в новой песне Примадонны нет ничего интересного. «Прошло 20-30 лет, а Пугачева звучит как в 90-е», — добавил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить уехавшей из страны Алле Пугачевой зарабатывать на музыкальных композициях в России. Общественник указал, что выход новых песен артистки повлечет за собой монетизацию ее творчества на территории РФ.