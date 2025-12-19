Новую песню Пугачевой назвали вызовом России

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что новый трек певицы Аллы Пугачевой «Давай просто жить» является очередным вызовом России. Его слова передает «Газета.Ru».
По словам медиаменеджера, в композиции есть определенный посыл для российских поклонников артистки. «Конечно, в этой песне говорится про то, что у нее руки не опускаются, что она сильная личность», — заявил Дворцов. Он назвал трек «властным» и предрек ему высокую позицию в музыкальных чартах.
Продюсер Павел Рудченко оспорил мнение коллеги, отметив, что в новой песне Примадонны нет ничего интересного. «Прошло 20-30 лет, а Пугачева звучит как в 90-е», — добавил он.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить уехавшей из страны Алле Пугачевой зарабатывать на музыкальных композициях в России. Общественник указал, что выход новых песен артистки повлечет за собой монетизацию ее творчества на территории РФ.