Обыски у Ермака объяснили

Детектив НАБУ: Обыски у Ермака не связаны с операцией «Мидас»

Обыски у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака не связаны с операцией «Мидас». Об этом заявил руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов, передает ТАСС.

«Обыски у Ермака не касались операции „Мидас“, это было другое уголовное дело. (...) История с Ермаком — это история другого кейса в другом подразделении НАБУ», — заявил детектив.

По его словам, обвинения Ермаку не выдвинуты из-за продолжающихся процедур и возможно готовящихся доказательств и материалов.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что главной целью антикоррупционных структур на Украине было смещение Ермака с должности. По его словам, на приостановку антикоррупционного расследования может указывать освобождение из-под стражи детективов антикоррупционных структур, против которых на Украине выдвигались обвинения.