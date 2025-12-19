Реклама

02:43, 19 декабря 2025Россия

«Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

Адвокат Иванов: За неправильный запуск фейерверков грозит штраф 50 тыс. рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Россиян предупредили о том, что нарушение правил использования пиротехники может повлечь за собой штраф от пяти до 50 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Народного фронта Юрия Иванова.

Эксперт отмечает, что за неправильный запуск салютов, а именно за нарушение правил пожарной безопасности, грозит административная ответственность в виде штрафа от пяти до 15 тысяч рублей.

«Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей», — пояснил Иванов.

Адвокат призвал граждан соблюдать правила безопасности, не запускать пиротехнику рядом со зданиями, деревьями, людьми, животными и легковоспламеняющимися предметами, расстояние должно быть не менее 30 метров.

Ранее юристы предупредили россиян о том, что самовольное украшение подъездов к Новому году может также обернуться немаленьким штрафом и даже лишением свободы.

