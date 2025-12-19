Реклама

Осужденная за коррупцию российская чиновница ушла в бега

В Курганской области осужденная экс-замглавы Шадринска Туганова ушла в бега
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ровно год прошел с момента вынесения окончательного приговора бывшей заместителю главы администрации Шадринска Курганской области Татьяне Тугановой, но осужденная за коррупцию до сих пор находится на свободе — она ушла в бега. Историю экс-чиновницы привело издание Ura.ru.

19 декабря 2024 года Курганский областной суд назначил Тугановой 7 лет 7 месяцев колонии за злоупотребление полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Преступление было связано с махинациями при реконструкции канализационных очистных сооружений в 2014-2018 годах. Туганова подписывала акты приемки невыполненных работ, что привело к срыву контракта и ущербу городу в размере трех миллионов рублей. Также она получила взятку от подрядчика.

После многократных апелляций и кассаций суд не стал заключать чиновницу под стражу, позволив ей самостоятельно явиться для отбытия наказания. Однако Туганова предпочла скрыться и была объявлена в федеральный розыск. Ее до сих пор ищут.

Ранее в Москве к семи годам колонии и штрафу в три миллиона рублей приговорили бывшего начальника вещевого управления Минобороны России полковника запаса Владимира Демчика. Он был осужден за взятку от директора швейной фабрики

