Опубликован рейтинг Путина среди россиян перед прямой линией

ФОМ: 81 процент россиян одобряют работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 81 процент граждан страны, что на один процентный пункт выше, чем на прошлой неделе. Данные обновленного рейтинга главы государства опубликованы на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ) перед прямой линией.

О доверии Путину заявили 78 процентов россиян (здесь без изменений за неделю).

Кроме того, положительно работу правительства оценили 54 процента опрошенных респондентов. Похвалили за работу премьер-министра России Михаила Мишустина 58 процентов граждан страны.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 12 по 14 декабря в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

До этого сообщалось, что число вопросов для прямой линии с Путиным за четыре часа до ее начала превысило 2,5 миллиона.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.

В 2024 году прямая линия с Путиным также состоялась 19 декабря и длилась 4 часа 27 минут.