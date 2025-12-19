Реклама

07:43, 19 декабря 2025Экономика

Переговоры по активам России сравнили с историей «Титаника»

Премьер Бельгии де Вевер сравнил переговоры по активам РФ с историей «Титаника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Барт де Вевер

Барт де Вевер. Фото: Reuters

Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал идею и переговоры конфискации активов России похожими на историю с «Титаником». Его слова приводит РИА Новости.

Де Вевер сравнил переговоры по российским активам с историей «Титаника». «Сделали предложение по репарационному кредиту. И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, "Титаник"», — сказал он. Об этом бельгийский премьер заявил по итогам европейского саммита.

Ранее де Вевер назвал отказ от конфискации активов России победой международного права. «Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире», — отметил он.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Средства будут основаны на бюджете ЕС и потенциально подлежать возмещению за счет замороженных активов России.

