Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 19 декабря 2025Россия

Получившая извинения от Путина вдова бойца СВО сделала заявление

Вдова бойца СВО, перед которой извинился Путин, сообщила о решении проблемы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вдова бойца специальной военной операции (СВО) Кристина Гребова заявила, что проблема, с которой она обращалась во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину, уже решена. Подробности приводит Telegram-канал Mash Siberia.

Девушка рассказала главе государства, что после смерти мужа на СВО в январе 2024 года она и ее двое детей шести и четырех лет так и не получили удостоверение членов семей не вернувшегося с фронта военнослужащего. Россиянка поведала, что им также не назначили пенсию по потере кормильца.

По информации канала, после отправки видеообращения на прямую линию с россиянкой связались компетентные органы и оформили ей все необходимые документы за четыре часа. Девушка рассказала, что «пока в шоке» и не ожидала, что ее обращение покажут на всю страну. «Я очень рада (...) что такую проблему подсветила (...) Потому что, если такой вопрос, как оформление всяких разных льгот, пенсий — это для семей погибшего все равно важно. Потому что у нас остаются дети. Нам их нужно на что-то растить, воспитывать», — рассказала жительница Новосибирска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление о мире в 2026 году

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Образ Санты Клауса в рекламе бренда Skims разочаровал публику

    Путин вспомнил о яйцах

    В Госдуме предложили альтернативу НДС

    Европейский журналист извинился перед вопросом Путину на прямой линии

    Евросоюзу предрекли еще большее ослабление из-за Украины

    Путин высказался о санкционном давлении Запада

    Путин ответил на вопрос об ответственности за смерти людей фразой «не мы начали войну»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok