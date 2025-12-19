Получившая извинения от Путина вдова бойца СВО сделала заявление

Вдова бойца СВО, перед которой извинился Путин, сообщила о решении проблемы

Вдова бойца специальной военной операции (СВО) Кристина Гребова заявила, что проблема, с которой она обращалась во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину, уже решена. Подробности приводит Telegram-канал Mash Siberia.

Девушка рассказала главе государства, что после смерти мужа на СВО в январе 2024 года она и ее двое детей шести и четырех лет так и не получили удостоверение членов семей не вернувшегося с фронта военнослужащего. Россиянка поведала, что им также не назначили пенсию по потере кормильца.

По информации канала, после отправки видеообращения на прямую линию с россиянкой связались компетентные органы и оформили ей все необходимые документы за четыре часа. Девушка рассказала, что «пока в шоке» и не ожидала, что ее обращение покажут на всю страну. «Я очень рада (...) что такую проблему подсветила (...) Потому что, если такой вопрос, как оформление всяких разных льгот, пенсий — это для семей погибшего все равно важно. Потому что у нас остаются дети. Нам их нужно на что-то растить, воспитывать», — рассказала жительница Новосибирска.

