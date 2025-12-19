Реклама

23:41, 19 декабря 2025

Премьер Польши упрекнул украинцев

Премьер Польши Туск: Иногда нам кажется, что не все украинцы ценят наши усилия
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Иногда полякам кажется, что не все украинцы ценят их усилия. Такой упрек со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска прозвучал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, его слова приводит агентство PAP.

Туск отметил, что поляки и украинцы должны проявлять максимум понимания и терпения по отношению друг к другу. «Иногда у нас в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда у украинцев возникает ощущение, что с нами настроения стали чуть менее проукраинскими», — заявил он.

Как указал Туск, Польша и Украина должны мудро думать о совместном будущем, но оно должно основываться на взаимном уважении и на взаимной дружбе.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.

