Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 19 декабря 2025Мир

Премьер Швеции огорчился из-за решения ЕС по активам России

Премьер Швеции Кристерссон огорчился из-за решения ЕС по активам России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон огорчился из-за невозможности согласовать со странами Евросоюза (ЕС) план использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. Об этом политик сообщил журналистам по итогам саммита Евросоюза.

«Этого даже близко не было. Я сожалею об этом», — сказал Кристерссон. Он отметил, что не питал иллюзий по поводу успеха, так как для решения требовалось квалифицированное большинство, включая согласие Бельгии, где хранится 90 процентов активов.

По словам шведского премьера, он заранее предвидел такой исход, поскольку несколько стран разделяли озабоченность Бельгии. Кристерссон заявил, что Бельгия четко выражала свои возражения в течение нескольких месяцев, что сделало достижение консенсуса невозможным.

Ранее глава бельгийского правительства назвал отказ от конфискации российских активов победой международного права. По его словам, был риск создать прецедент, подрывающий правовую определенность. Однако Европа смогла отстоять принцип уважения законов даже в ситуации сильного давления.

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на вопрос «война или мир?»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин рассказал о последствиях освобождения Курской области

    Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос

    Google оштрафовали на миллионы рублей в России

    Зеленский впервые встретился с критиковавшим его президентом Польши

    Журова обвинила Клебо в двуличности из-за высказываний о российских лыжниках

    В Кремле описали работу Путина фразой «ни на секунду не выпускает бразды правления»

    Названа скрытая причина ухудшения работы мозга у миллионов людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok