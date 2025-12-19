Премьер Швеции огорчился из-за решения ЕС по активам России

Премьер Швеции Кристерссон огорчился из-за решения ЕС по активам России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон огорчился из-за невозможности согласовать со странами Евросоюза (ЕС) план использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине. Об этом политик сообщил журналистам по итогам саммита Евросоюза.

«Этого даже близко не было. Я сожалею об этом», — сказал Кристерссон. Он отметил, что не питал иллюзий по поводу успеха, так как для решения требовалось квалифицированное большинство, включая согласие Бельгии, где хранится 90 процентов активов.

По словам шведского премьера, он заранее предвидел такой исход, поскольку несколько стран разделяли озабоченность Бельгии. Кристерссон заявил, что Бельгия четко выражала свои возражения в течение нескольких месяцев, что сделало достижение консенсуса невозможным.

Ранее глава бельгийского правительства назвал отказ от конфискации российских активов победой международного права. По его словам, был риск создать прецедент, подрывающий правовую определенность. Однако Европа смогла отстоять принцип уважения законов даже в ситуации сильного давления.

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.