Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 19 декабря 2025Экономика

Путин объяснил снижение темпов роста ВВП

Путин назвал снижение темпов роста ВВП платой за качество экономики
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Cнижение темпов роста российского ВВП — это сознательная плата за сохранение качества экономики. Об этом в ходе прямой линии в пятницу, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин, следует из трансляции Первого канала.

Также в ходе трансляции глава государства сравнил темпы роста экономики России и Европы. В 2025-м ВВП РФ вырос лишь на один процент, отметил он, однако за последние три года прибавил 9,78 процента. При этом ВВП еврозоны в тот же период рос более слабыми темпами и за три года прибавил лишь 3,1 процента, напомнил он.

По данным Росстата, в третьем квартале 2025 года российский ВВП увеличился на 0,6 процента по отношению к тому же периоду 2024 года. С июля по сентябрь он достиг примерно 54,5 триллиона рублей, тогда как в целом с января по сентябрь составил 151,8 триллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    В России разработают дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов для СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok