Путин объяснил снижение темпов роста ВВП

Путин назвал снижение темпов роста ВВП платой за качество экономики

Cнижение темпов роста российского ВВП — это сознательная плата за сохранение качества экономики. Об этом в ходе прямой линии в пятницу, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин, следует из трансляции Первого канала.

Также в ходе трансляции глава государства сравнил темпы роста экономики России и Европы. В 2025-м ВВП РФ вырос лишь на один процент, отметил он, однако за последние три года прибавил 9,78 процента. При этом ВВП еврозоны в тот же период рос более слабыми темпами и за три года прибавил лишь 3,1 процента, напомнил он.

По данным Росстата, в третьем квартале 2025 года российский ВВП увеличился на 0,6 процента по отношению к тому же периоду 2024 года. С июля по сентябрь он достиг примерно 54,5 триллиона рублей, тогда как в целом с января по сентябрь составил 151,8 триллиона.