Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

Путин о снижении ставки ЦБ: Банк России работает независимо

Решение о снижении ключевой ставки принимает Центробанк, напомнил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о ее снижении ее до 16 процентов. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«У нас по закону Банк России работает независимо, я стараюсь не вмешиваться в его решения, — указал глава государства. — И стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны».

Работу финансового органа Путин оценил положительно. На его взгляд, ЦБ не только справляется, но также действует довольно ответственно.

В ходе прямой линии президент России также напомнил о важности снижения инфляции. Нужно предпринимать меры, чтобы российская экономика была здоровой и прочной, дал понять он. Разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой является, по словам Путина, одной из линий критики в данном направлении. Инфляция к концу 2025 года будет ниже 6 процентов, пояснил он, а ставка сохраняется на уровне 16 процентов.

Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. Тем самым был продолжен начатый в июне цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).