Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 19 декабря 2025Экономика

Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

Путин о снижении ставки ЦБ: Банк России работает независимо
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Решение о снижении ключевой ставки принимает Центробанк, напомнил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о ее снижении ее до 16 процентов. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«У нас по закону Банк России работает независимо, я стараюсь не вмешиваться в его решения, — указал глава государства. — И стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны».

Работу финансового органа Путин оценил положительно. На его взгляд, ЦБ не только справляется, но также действует довольно ответственно.

В ходе прямой линии президент России также напомнил о важности снижения инфляции. Нужно предпринимать меры, чтобы российская экономика была здоровой и прочной, дал понять он. Разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой является, по словам Путина, одной из линий критики в данном направлении. Инфляция к концу 2025 года будет ниже 6 процентов, пояснил он, а ставка сохраняется на уровне 16 процентов.

Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. Тем самым был продолжен начатый в июне цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok