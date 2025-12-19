Реклама

12:41, 19 декабря 2025

Путин оценил потери ВСУ

Путин: Украина понесла очень серьезные потери стратегических резервов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Stringer / Reuters

Украина понесла серьезные потери стратегических резервов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Судя по всему, противник понес очень серьезные потери стратегических резервов, их практически не остается», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что это должно побудить власти Киева решить конфликт мирным путем, чтобы избежать еще больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр обороны Андрей Белоусов раскрыл потери ВСУ в 2025 году. По его словам, потери украинской армии достигли почти полумиллиона человек.

