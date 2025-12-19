Реклама

15:00, 19 декабря 2025

Путин ответил на вопрос о «новых спецоперациях»

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил журналисту ВВС Стивену Розенбергу на вопрос о «новых спецоперациях». Об этом он рассказал на прямой линии, трансляцию которой ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Репортер поинтересовался, возможны ли в будущем со стороны России новые шаги, аналогичные СВО.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же как и мы пытались соблюдать ваши», — заявил президент России.

Ранее в ходе прямой линии президент России прокомментировал ситуацию вокруг создания линии безопасности вдоль границ России. В этой связи Путин указал, что в последнее время по указанному направлению достигнуты успехи, такие как переход под российский контроль городов Купянска и Волчанска Харьковской области.

    
