Путин призвал застройщиков вовремя выдавать ключи от квартир

Путин назвал целью застройщиков обязательства перед россиянами

Президент России Владимир Путин прокомментировал жалобы дольщиков на задержки в выдаче ключей и проблемы с подключением к коммуникациям. Президент призвал застройщиков вовремя выдавать ключи от квартир в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Путин подчеркнул, что ключевая задача застройщика — обеспечить своевременное выполнение обязательств перед гражданами. Поэтому выдавать ключи вовремя необходимо, невзирая на оправдания — отсутствие мебели или сложности с подключением к сетям.

В целом, по словам Путина, необходимо наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств. Ранее в правительстве принимали решения по исковым счетам для того, чтобы защитить интересы граждан. «И нужно к этому вернуться», — подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также пообещал обратиться к российскому правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.