Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 19 декабря 2025Экономика

Путин призвал застройщиков вовремя выдавать ключи от квартир

Путин назвал целью застройщиков обязательства перед россиянами
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин прокомментировал жалобы дольщиков на задержки в выдаче ключей и проблемы с подключением к коммуникациям. Президент призвал застройщиков вовремя выдавать ключи от квартир в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Путин подчеркнул, что ключевая задача застройщика — обеспечить своевременное выполнение обязательств перед гражданами. Поэтому выдавать ключи вовремя необходимо, невзирая на оправдания — отсутствие мебели или сложности с подключением к сетям.

В целом, по словам Путина, необходимо наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств. Ранее в правительстве принимали решения по исковым счетам для того, чтобы защитить интересы граждан. «И нужно к этому вернуться», — подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также пообещал обратиться к российскому правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    В российском городе разлилась река

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok