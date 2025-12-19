Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 19 декабря 2025Экономика

Путин рассказал о жизни в кремлевской квартире

Путин: Ельцин в кремлевской квартире хоть раз был, а я там живу
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин рассказал о жизни в кремлевской квартире, которую обустраивали еще при экс-главе государства Борисе Ельцине. Подробностями он поделился на прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Глава государства подтвердил, что сейчас проживает в квартире в Кремле. «Это правда, так сложились обстоятельства», — объяснил он.

По словам Путина, кремлевскую квартиру обустраивали еще при Ельцине. «Сомневаюсь, что Борис Николаевич Ельцин там хоть раз ночевал, а я там живу», — отметил он. С того времени, продолжил глава государства, интерьер объекта практически не изменился, за исключением стульев.

Минувшим летом корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал кадры из кремлевской квартиры Владимира Путина. Так, в объектив попала часть гардероба президента, а также лифт в Кремле. Впервые глава государства показал свое жилье весной 2025 года. В нем обустроены кухня, библиотека, «домашняя церквушка» и комната с портретом Александра III и белым роялем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok