Путин: Ельцин в кремлевской квартире хоть раз был, а я там живу

Президент России Владимир Путин рассказал о жизни в кремлевской квартире, которую обустраивали еще при экс-главе государства Борисе Ельцине. Подробностями он поделился на прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Глава государства подтвердил, что сейчас проживает в квартире в Кремле. «Это правда, так сложились обстоятельства», — объяснил он.

По словам Путина, кремлевскую квартиру обустраивали еще при Ельцине. «Сомневаюсь, что Борис Николаевич Ельцин там хоть раз ночевал, а я там живу», — отметил он. С того времени, продолжил глава государства, интерьер объекта практически не изменился, за исключением стульев.

Минувшим летом корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал кадры из кремлевской квартиры Владимира Путина. Так, в объектив попала часть гардероба президента, а также лифт в Кремле. Впервые глава государства показал свое жилье весной 2025 года. В нем обустроены кухня, библиотека, «домашняя церквушка» и комната с портретом Александра III и белым роялем.