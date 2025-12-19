Пять российских аэропортов возобновили работу

Ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Тамбова и Саратова

Временные ограничения в аэропортах Калуга (Грабцево), Пенза, Саратов, Тамбов (Донское) и Волгоград были сняты утром 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы пришлось «уйти» одному самолету, выполнявшему рейс в Калугу, а также еще одному воздушному судну, летевшему в Саратов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — добавил Артем Кореняко.

Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа, Магаса и Грозного. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

