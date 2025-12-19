Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 19 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыт напавший на главного тренера российского гандбольного клуба

В Астрахани задержан напавший на главного тренера гандбольного клуба «Динамо»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Астрахани задержан мужчина, напавший на главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Им оказался автоблогер Магомед Магомеддибиров.

Он спровоцировал перепалку со спортсменом. Ссора быстро переросла в агрессию. В результате тренер был госпитализирован.

Ранее Заикин рассказал, что пропустит как минимум три игры. Он добавил, что до сих пор находится в больнице, а с органами следствия взаимодействует его адвокат.

Нападение на спортсмена произошло 13 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok