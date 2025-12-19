Раскрыт напавший на главного тренера российского гандбольного клуба

В Астрахани задержан напавший на главного тренера гандбольного клуба «Динамо»

В Астрахани задержан мужчина, напавший на главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Им оказался автоблогер Магомед Магомеддибиров.

Он спровоцировал перепалку со спортсменом. Ссора быстро переросла в агрессию. В результате тренер был госпитализирован.

Ранее Заикин рассказал, что пропустит как минимум три игры. Он добавил, что до сих пор находится в больнице, а с органами следствия взаимодействует его адвокат.

Нападение на спортсмена произошло 13 декабря.