Наука и техника
14:22, 19 декабря 2025Наука и техника

Раскрыт противораковый эффект популярной вакцины

JAMA Oncology: Вакцина от ВПЧ снижает риск предраковых поражений влагалища
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PanyaStudio / Shutterstock / Fotodom

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает не только от рака шейки матки, но и существенно снижает риск тяжелых предраковых поражений вульвы и влагалища. К такому выводу пришли исследователи Каролинского института, опубликовавшие результаты крупного популяционного исследования в журнале JAMA Oncology.

Ученые проанализировали данные более 770 тысяч женщин, родившихся в 1985–1998 годах и проживавших в Швеции в период с 2006 по 2022 год. Сравнение вакцинированных и невакцинированных показало: у получивших хотя бы одну дозу квадривалентной вакцины риск высокозлокачественных поражений вульвы и влагалища был на 37 процентов ниже. Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у тех, кто был привит до 17 лет — в этой группе риск снижался на 55 процентов.

Исследователи подчеркивают, что решающую роль играет именно ранняя вакцинация — до начала половой жизни, когда вероятность инфицирования ВПЧ минимальна. Это подтверждает стратегию школьных программ иммунизации и расширяет представление о пользе вакцины, которая ранее ассоциировалась преимущественно с профилактикой рака шейки матки.

Авторы исследования планируют далее изучать, как долго сохраняется защита и насколько эффективны разные поколения вакцин, а также их влияние на другие ВПЧ-ассоциированные опухоли, включая заболевания у мужчин.

Ранее ученые выяснили, что дети с атопическим дерматитом, привитые от COVID-19, реже сталкиваются с инфекциями и аллергическими осложнениями.

