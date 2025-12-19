Реклама

Раскрыты даты переговоров США с Украиной

Госсекретарь Рубио: Переговоры США с Украиной пройдут в пятницу и субботу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Переговоры Соединенных Штатов с Украиной в Майами состоятся в пятницу и субботу, 19-20 декабря. Даты встреч раскрыл госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-коференции, трансляцию которой ведет агентство Associated Press.

«Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени», — заявил он.

Американский госсекретарь также сообщил, что Вашингтон пытается выяснить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Москва и Киев, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению.

Ранее Рубио заявил, что Штаты могут привести Россию и Украину к компромиссу уже на этой неделе. «Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случиться в ближайшие месяцы», — отметил он.

