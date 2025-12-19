Реклама

12:22, 19 декабря 2025Из жизни

Раскрыты особенности «женских» вин

На рынке алкогольных брендов выпускают разнообразные линейки для женщин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock / Fotodom

По данным ВЦИОМ, вино употребляют 26 процентов женщин в сравнении с 11 процентами мужчин, поэтому этот алкогольный напиток в какой-то мере действительно можно назвать «женским». О конкретных предпочтениях рассказал портал СМИ2.

На рынке алкогольных брендов давно выпускают линейки для женщин. Компания Diageo разработала программу Craftswomen, создав два «женских» напитка, — виски Jane Walker by Johnnie Walker и бурбон Bulleit Bourbon Blenders' Select No. 001. Кампания была посвящена талантливым женщинам, работающим в сфере производства алкоголя.

Между тем бренд Girls' Night Out с самого начала задумывался как полностью женский. Компания выпускает легкие фруктовые вина. Среди основных позиций — Girls' Night Out California Pinot Grigio — классическое белое вино с нотками цитрусовых и зеленого яблока, Girls' Night Out California Rosé — свежее розовое вино с ягодными и арбузными тонами, Girls' Night Out California Moscato — сладкое игристое мускатное вино с ярким ароматом персика и абрикоса.

Российские бренды также преуспевают в этом тренде. «Абрау-Дюрсо», например, представил новинку — розовое полусухое вино из донского автохтонного сорта «цимлянский черный» Femme d’Abrau Rose.

Ранее стало известно, что с 1 октября по 25 ноября 2025 года суммарное число покупок шампанского (игристого вина) в российских магазинах увеличилось на десять процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Наращивание закупок этого вида алкоголя эксперты связали в том числе с подготовкой россиян к длинным праздникам.

