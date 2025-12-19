Раскрыты судьбы семерых обвиняемых в покушении на жизнь журналиста Владимира Соловьева

Суд приговорил обвиняемых в покушении на жизнь Соловьева к срокам от 12 лет

2-й Западный окружной военный суд решил судьбы семерых обвиняемых в покушении на жизнь известного российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.



Фигуранты — Андрей Пронский, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей волков, Тимофей Мокий и Денис Абраров (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В зависимости от роди и степени участия они признаны виновными по 12 статьям УК РФ. Так, Пронский получил пожизненный срок. Первые десять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальное время — в колонии особого режима. Беляков — 27 лет, из которых первые восемь он будет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Степанов получил 26 лет. Первые восемь он также будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Мокий осужден на 28 лет, из которых первые девять — в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Пятый фигурант Дружинин получил 25 лет. Первые восемь он проведет в тюрьме, а остальное время — также в колонии строгого режима. Шестой обвиняемый Волков. Он получил 18 лет лишения свободы, а последнего Абрарова суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки и стал привлекать в нее людей. Целью было совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. По заказу Главного управления разведки Украины он вместе с соучастниками готовил подрыв машины Соловьева.

