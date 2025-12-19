Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:38, 19 декабря 2025Экономика

Роль премьера Италии в блокировке «репарационного кредита» Киеву назвали решающей

FT: На отказ предоставить Украине репарационный кредит повлияла Джорджа Мелони
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В ходе обсуждения предоставления Киеву «репарационного кредита» из средств России учитывалась позиция президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Они предупредили, что вряд ли смогут удовлетворить требования Бельгии о финансовых гарантиях, пишет со ссылкой на источники Financial Times.

В переговорной Макрон и Мелони признались в сомнениях по поводу того, что парламенты их стран будут готовы предоставить такие гарантии, пояснили инсайдеры. Бельгия же требовала распределить риски при погашении «репарационного кредита» (для которого хотели использовать замороженные активы РФ) между всеми странами, напомнили они.

Один из дипломатов ЕС назвал «убийцей» проекта премьер-министра Италии. Французский лидер же, отметил он, больше молчал. По словам еще одного собеседника издания, большая часть обсуждения велась кулуарно и сам саммит играл в принятии решения не самую первостепенную роль.

Ранее на пресс-конференции по завершении саммита глава Евросовета Антониу Кошта объявил о принятом Евросоюзом решении выделить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро. Деньги для этого будут взяты из собственных средств союза, отметил он. Несколько стран (Венгрия, Словакия и Чехия) участвовать в предоставлении кредитных средств не будут, добавил спикер. Не станут они при этом и накладывать вето на общее решение ЕС.

О том, почему российские эксперты изначально не верили в конфискацию российских активов Евросоюзом и каких гарантий требовала Бельгия, — в материале «Ленты.ру».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    В России разработают дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов для СВО

    Роль премьера Италии в блокировке «репарационного кредита» Киеву назвали решающей

    Двое россиян получили по 15,5 года за организованный дома бизнес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok