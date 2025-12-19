Роль премьера Италии в блокировке «репарационного кредита» Киеву назвали решающей

FT: На отказ предоставить Украине репарационный кредит повлияла Джорджа Мелони

В ходе обсуждения предоставления Киеву «репарационного кредита» из средств России учитывалась позиция президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Они предупредили, что вряд ли смогут удовлетворить требования Бельгии о финансовых гарантиях, пишет со ссылкой на источники Financial Times.

В переговорной Макрон и Мелони признались в сомнениях по поводу того, что парламенты их стран будут готовы предоставить такие гарантии, пояснили инсайдеры. Бельгия же требовала распределить риски при погашении «репарационного кредита» (для которого хотели использовать замороженные активы РФ) между всеми странами, напомнили они.

Один из дипломатов ЕС назвал «убийцей» проекта премьер-министра Италии. Французский лидер же, отметил он, больше молчал. По словам еще одного собеседника издания, большая часть обсуждения велась кулуарно и сам саммит играл в принятии решения не самую первостепенную роль.

Ранее на пресс-конференции по завершении саммита глава Евросовета Антониу Кошта объявил о принятом Евросоюзом решении выделить Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро. Деньги для этого будут взяты из собственных средств союза, отметил он. Несколько стран (Венгрия, Словакия и Чехия) участвовать в предоставлении кредитных средств не будут, добавил спикер. Не станут они при этом и накладывать вето на общее решение ЕС.

