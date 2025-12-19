Реклама

01:23, 19 декабря 2025Мир

Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами

Марина Совина
Фото: Pixabay

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что Россия сможет найти способы компенсировать потери, связанные с махинациями с ее золотовалютными резервами в Европейского союза (ЕС).

«Наши ответные действия не заставят себя ждать. Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами», — заявил он.

Он напомнил, что Банк России уже заявил, что любое несанкционированное использование его активов является незаконным, противоречит международному праву и нарушает принципы суверенного иммунитета.

Грушко отметил, что Банк России сохраняет за собой право применять все доступные юридические меры для защиты своих интересов, включая обращения в судебные органы иностранных стран, международные организации, арбитражные и другие международные инстанции, а также последующее выполнение судебных решений на территории государств-членов ООН.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюз вынужден прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.

