Россия расторгнет военные соглашения с рядом стран Запада

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить договоры 90-х годов со странами ЕС

Правительство РФ разрешило Минобороны прекратить международные договоры 90-х годов с 10 странами Европейского союза (ЕС), в том числе с Германией, Польшей, Румынией и Чехией. Соответствующее распоряжение № 3810-р появилось на портале официального опубликования правовых актов.

Данные документы были подписаны в период с 1992 по 2002 год. В перечень также вошли соглашения с Болгарией и меморандум о взаимопонимании по вопросам обороны с Великобританией.

В октябре Государственная Дума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония и ряда протоколов к этому договору. Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный договор «давно надо было бы взять и расторгнуть».