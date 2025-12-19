Реклама

21:02, 19 декабря 2025Забота о себе

Россиянам назвали максимально допустимую в новогоднюю ночь дозу алкоголя

Нарколог Исаев: В новогоднюю ночь мужчинам допустимо выпить 250 миллилитров вина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал, какое максимальное количество алкоголя допустимо выпить в новогоднюю ночь. Его слова приводит aif.ru.

Исаев подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как любые спиртные напитки и в любых количествах вредят здоровью. Однако, по его словам, в практической наркологии используют понятие «условно низкий риск». Оно означает, что при потреблении определенного количества алкоголя развитие тяжелой интоксикации маловероятно.

«Для мужчин это не более 20-30 граммов чистого этанола в сутки, для женщин — 10-20», — объяснил врач. Он уточнил, что количество соответствует 200-250 миллилитрам сухого вина для мужчин, 100-150 миллилитрам — для женщин, 500 миллилитрам пива для мужчин и 330 — для женщин, 50 и 30 граммам крепких напитков соответственно.

Чтобы уменьшить негативные последствия употребления алкоголя, Исаев рекомендовал не пить его на голодный желудок и чередовать с водой. При этом людям с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами и зависимостями спиртные напитки запрещены в любых количествах.

Ранее кардиолог Алехандро Меретта заявил, что в новогодние праздники повышается риск инфаркта и инсульта. По его словам, причиной этого является переедание и употребление алкоголя.

