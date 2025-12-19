Россияне изменили отношение к популярным соусам

Эвотор: Количество брендов кетчупа в России выросло на восемь процентов

За 11 месяцев 2025 года количество брендов кетчупа на российском розничном рынке выросло на восемь процентов и достигло 156. Это выяснили аналитики компании «Эвотор». Их выводы процитировало издание «Коммерсантъ».

Кроме того, на девять процентов выросло число производителей. В итоге оказалось, что кетчуп — это единственная категория соусов, которая смогла добиться роста показателей. В то же время на два процента упало количество марок майонеза, и на 13 процентов — горчицы и хрена. Для остальных соусов снижение оценивается в два процента.

Комментируя эту динамику, зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов предположил, что рост популярности кетчупа связан со смещением потребительских предпочтений в сторону более здоровых соусов.

Впрочем, с января по ноябрь в категории соусов продажи кетчупов составили только 16 процентов. Лидерство сумел сохранить за собой майонез, на который пришелся 71 процент спроса.

В начале сентября сообщалось, что розничные продажи майонеза в России за год снизились на четыре процента. Потребитель же предпочел переориентироваться на соусы на основе майонеза. Их продажи с августа 2024 года по июль 2025 года выросли более чем на два процента.