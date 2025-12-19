Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:31, 19 декабря 2025Экономика

Россияне изменили отношение к популярным соусам

Эвотор: Количество брендов кетчупа в России выросло на восемь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

За 11 месяцев 2025 года количество брендов кетчупа на российском розничном рынке выросло на восемь процентов и достигло 156. Это выяснили аналитики компании «Эвотор». Их выводы процитировало издание «Коммерсантъ».

Кроме того, на девять процентов выросло число производителей. В итоге оказалось, что кетчуп — это единственная категория соусов, которая смогла добиться роста показателей. В то же время на два процента упало количество марок майонеза, и на 13 процентов — горчицы и хрена. Для остальных соусов снижение оценивается в два процента.

Комментируя эту динамику, зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов предположил, что рост популярности кетчупа связан со смещением потребительских предпочтений в сторону более здоровых соусов.

Впрочем, с января по ноябрь в категории соусов продажи кетчупов составили только 16 процентов. Лидерство сумел сохранить за собой майонез, на который пришелся 71 процент спроса.

В начале сентября сообщалось, что розничные продажи майонеза в России за год снизились на четыре процента. Потребитель же предпочел переориентироваться на соусы на основе майонеза. Их продажи с августа 2024 года по июль 2025 года выросли более чем на два процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Генсек ОДКБ рассказал о возможности серьезного военно-политического кризиса

    Россия заметно нарастила поставки одного вида продукции в страны НАТО

    Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

    Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

    Складного iPhone придется ждать долго

    Названы три главных импортера российской икры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok