Россиянина оставили без жилья и денег после покупки квартиры

Житель Омска остался без жилья и 4,5 млн рублей, купив квартиру у пенсионерки

В Омске мужчина купил квартиру у пенсионерки, а затем остался без жилья и денег. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Россиянин приобрел жилье у 71-летней женщины за 4,4 миллиона рублей. Перед сделкой он попросил собственницу показать заключение медкомиссии — врачи подтвердили ее дееспособность. Однако после заключения договора пенсионерка отказалась съезжать. Покупатель подал иск о выселении, а собственница — о признании сделки недействительной. Суд встал на ее сторону.

Ранее сообщалось, что в Туле возбудили уголовное дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной». Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и обязали выписаться из жилья.