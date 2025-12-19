Сийярто исключил мир на Украине без соглашения США и России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Сийярто назвал условие для мира на Украине и исключил его достижение без соглашения США и России.

«Мы крайне четко осознаем, что решение может быть достигнуто только в случае соглашения на высшем уровне между США и Российской Федерацией. Без такого рода соглашения мир на Украине не может быть гарантирован. Без такого соглашения нельзя говорить о долгосрочной стабильности в Европе в сфере безопасности», — сказал глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто заявил о готовности Венгрии принять у себя встречу президентов России и США. Он отметил, что Будапешт примет двух лидеров в любое время.

