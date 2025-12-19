Реклама

СК России возбудил более восьми тысяч дел по преступлениям Украины

СК: Более 8,8 тысячи дел возбуждено по преступлениям Украины с 2014 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России с 2014 года следователи возбудили 8856 уголовных дел по преступлениям Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным в Луганске.

По словам первого замглавы СК России Эдуарда Кабурнеева, на сегодняшний день 1036 иностранцев привлечены в качестве обвиняемых, в отношении 187 человек вынесены обвинительные приговоры. Кроме того, обвинительные приговоры вынесены уже 1069 украинским военнослужащим. Все они признаны виновными в расправах над мирными жителями и жестоком обращении с гражданским населением.

Ранее сообщалось, что следователи за 2025 год возбудили 718 уголовных дел по фактам в сфере реализации национальных проектов.

