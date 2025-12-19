Реклама

Экономика
18:37, 19 декабря 2025Экономика

Набиуллина назвала более сложной предстоящую борьбу с инфляцией

Набиуллина заявила о прохождении значительной части дистанции борьбы с инфляцией
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Значительная часть пути по борьбе с инфляцией в России пройдена, но расслабляться рано. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка, где было принято решение о снижении ключевой ставки до 16 процентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она сравнила дистанцию с марафоном и предупредила, что дальше будет сложнее. «Вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее. Это знает хорошо любой марафонец», — подчеркнула глава ЦБ.

Нынешнее решение по ставке в регуляторе объясняют продолжающимся преобладанием проинфляционных факторов, в том числе сохранением на минимальных уровнях безработицы и на высоком — кредитования, а также рост наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий населения.

По словам Набиуллиной, члены совета директоров рассматривали три варианта — помимо выбранного, на столе были сохранение ставки на уровне 16,5 процента и снижение до 15,5 процента. Однако из-за неопределенности ситуации и значительного количества рисков был выбран компромиссный вариант. В том числе в регуляторе не исключают паузы в снижении ставки, если события будут развиваться по негативному сценарию.

В начале следующего года, предупредила глава ЦБ, может наблюдаться определенный всплеск роста цен из-за повышения налога на добавленную стоимость, а также дополнительной индексации тарифов на жилищно-коммунальные и другие регулируемые услуги.

