12:11, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

На сайте Белого дома заметили загадочную онлайн-трансляцию

Работа сайта Белого дома была нарушена из-за онлайн-трансляции мужчины
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Кадр: The White House

На сайте Белого дома ненадолго появилась загадочная онлайн-трансляция мужчины. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

Сообщается, что работа сайта была нарушена вечером в четверг, 18 декабря. В разделе «Новости в прямом эфире» (Live News) была замечена трансляция, на которой молодой мужчина в наушниках сидел перед микрофоном. В течение примерно одного часа видео то появлялось, то исчезало.

Как выяснило агентство, стрим вел YouTube-блогер под ником realmattmoney. В подписи к его каналу указано, что он помогает частным инвесторам. Также он называет себя «инженером, увлеченным идеей обеспечения мира энергией».

Неясно, был ли это взлом или публикация по ошибке. В Белом доме пока не прокомментировали инцидент.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании потратило сотни тысяч долларов из бюджета на обновление своего сайта, и результат сильно удивил пользователей сети. Уточнялось, что единственные изменения, которые были внесены, коснулись цвета фона.

