Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 19 декабря 2025Путешествия

Стюардессы раскрыли неприятную правду о резервуарах с водой в самолетах

Стюардессы иностранных авиакомпаний посоветовали не пить чай и кофе в самолетах
Алина Черненко

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Стюардессы нескольких иностранных авиакомпаний раскрыли неприятную правду о резервуарах с водой в самолетах. Мнением они поделились с порталом Southern Living.

Члены экипажей рассказали, что вода, используемая для чая и кофе в лайнерах, поступает из бортовых резервуаров, которые могут быть не такими чистыми, как хотелось бы. «Лично я избегала пить горячие напитки из бортовых баков, — призналась Мириам Лоусон, которая семь лет проработала бортпроводницей в крупной американской авиакомпании. — Я видела их внутреннюю часть во время плановых остановок для технического обслуживания. Скажем так, во время полетов я пью только бутилированную воду, газировку или алкоголь».

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Моя голова чуть не взорвалась». Какие опасности поджидают людей в самолете и чего там точно нельзя делать?
«Моя голова чуть не взорвалась». Какие опасности поджидают людей в самолете и чего там точно нельзя делать?
17 июня 2024

Другая экс-стюардесса, Каз Марзо, призналась, что была свидетельницей того, как ремонтные бригады пренебрегали надлежащими протоколами очистки резервуаров. Кроме того, по ее словам, со временем в трубах накапливаются минеральные отложения. Марзо посоветовала пассажирам употреблять только бутилированные напитки.

Ранее стюардесса американской авиакомпании назвала напиток в заказе пассажиров, который вызывает осуждение бортпроводников. Бортпроводница считает странным, когда люди заказывают на борту самолета кофе без кофеина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио высказался о «помехе» для США

    Госсекретарь США высказался о дедлайне по урегулированию на Украине

    В США исключили возможность мирной сделки по Украине согласия РФ

    Рубио определил самую сложную задачу для США

    Москвичам рассказали о погоде до конца года

    Рубио назвал причину желания США завершить конфликт на Украине

    ВСУ атаковали Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok