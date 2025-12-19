Стюардессы раскрыли неприятную правду о резервуарах с водой в самолетах

Стюардессы иностранных авиакомпаний посоветовали не пить чай и кофе в самолетах

Стюардессы нескольких иностранных авиакомпаний раскрыли неприятную правду о резервуарах с водой в самолетах. Мнением они поделились с порталом Southern Living.

Члены экипажей рассказали, что вода, используемая для чая и кофе в лайнерах, поступает из бортовых резервуаров, которые могут быть не такими чистыми, как хотелось бы. «Лично я избегала пить горячие напитки из бортовых баков, — призналась Мириам Лоусон, которая семь лет проработала бортпроводницей в крупной американской авиакомпании. — Я видела их внутреннюю часть во время плановых остановок для технического обслуживания. Скажем так, во время полетов я пью только бутилированную воду, газировку или алкоголь».

Другая экс-стюардесса, Каз Марзо, призналась, что была свидетельницей того, как ремонтные бригады пренебрегали надлежащими протоколами очистки резервуаров. Кроме того, по ее словам, со временем в трубах накапливаются минеральные отложения. Марзо посоветовала пассажирам употреблять только бутилированные напитки.

