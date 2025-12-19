Реклама

18:22, 19 декабря 2025

Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

Тихонов назвал глупой идею присвоить Сафонову звание заслуженного мастера спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил идею присвоить вратарю французского ПСЖ Матвею Сафонову звание заслуженного мастера спорта. Его слова приводит Sport24.

Тихонов посчитал, что футболиста должны награждать французские власти. «Сафонов играет во Франции, получает бешеные деньги», — заявил он.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти обыграл бразильский «Фламенго» и выиграл Межконтинентальный кубок. Сафонов провел на поле весь матч, отразив четыре одиннадцатиметровых из пяти в серии. Российский вратарь вместе с клубом завоевал шестой трофей в нынешнем сезоне.

После этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил присвоить Сафонову звание заслуженного мастера спорта.

