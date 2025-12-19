Россияне раскрыли размер трат на новогодние подарки

«Кукушка»: Большинство россиян потратят на новогодние подарки до 10 тысяч рублей

Большинство (76 процентов) опрошенных россиян планируют покупать новогодние подарки в этом году, но у многих сократился на них бюджет, показало исследование платформы онлайн-опросов «Кукушка», в котором приняли участие 1200 человек. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Большая часть опрошенных (38 процентов) призналась, что в этом году их общий бюджет на подарки уменьшился и им приходится экономить. У 33 процентов он, напротив, вырос, а у 24 процентов — остался таким же.

Согласно опросу, большинство респондентов (68 процентов) планирует потратить на новогодние подарки до 10 тысяч рублей: 21 процент собирается выделить на эти цели 2500-5000 рублей, 20 процентов — 1000-2500 рублей, 19 процентов — 5000-10000 рублей, а 8 процентов — менее 1000 рублей. Бюджет свыше 10 тысяч рублей выбирают заметно реже (в 28 процентах случаев), а свыше 20 тысяч рублей готовы потратить только 4 процента опрошенных.

Дарить подарки в первую очередь собираются самым близким. Детей как основных получателей подарков назвали 32 процента респондентов, партнеров и супругов — 19 процентов, столько же — родителей. 18 процентов опрошенных будут делать подарок себе, а 17 процентов — друзьям. Подарки коллегам и руководству остаются редкой практикой (5 и 2 процента).

Самые дорогие подарки россияне предпочитают дарить партнеру или супругу (41 процент). Еще 22 процента намерены потратить больше всего на сюрпризы для детей, а 18 — для родителей.

Самые бюджетные подарки россияне чаще всего готовят для дальних родственников — так ответил 21 процент респондентов. Коллеги и друзья оказываются следующими в очереди на скромные траты с показателями 18 и 15 процентов соответственно.

Выбирая подарки, россияне чаще делают ставку на практичные и понятные варианты. Техника и электроника стали самой популярной категорией подарков (29 процентов). На втором месте оказались подарочные сертификаты (16). За ними идут продукты и сладости (13), а также товары для дома (13). По 11 процентов набрали варианты «одежда и аксессуары» и «игрушки и детские товары». Косметике и парфюмерии отдали предпочтение 10 процентов, а подаркам-впечатлениям вроде мероприятий или поездок — 9 процентов. Еще 7 процентов планируют дарить наборы для рукоделия или DIY.

Ранее стало известно, что россияне планируют потратить на новогодние подарки и само торжество в среднем 26 тысяч рублей.

